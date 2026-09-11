Italia, Immobile: "È il momento di restituire qualcosa al calcio"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa

Dopo il doppio confronto di agosto con l’Inghilterra, la Nazionale Under 16 torna a Coverciano per un’altra prestigiosa doppia sfida, stavolta contro i pari età della Spagna, in programma martedì 15 (ore 17) e giovedì 17 settembre (ore 11). Nel gruppo, si legge sui canali ufficiali della FIGC, ci sarà una grande novità, visto che il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fortemente voluto Ciro Immobile come capo delegazione della selezione azzurra allenata da Giovanni Costantino. Classe ‘90, campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale maggiore dell’attuale CT Roberto Mancini, l’ex attaccante ha lasciato il calcio giocato il mese scorso, dopo una carriera da 306 gol in 601 presenze complessive tra Juventus, Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Siviglia, Lazio, Besiktas, Bologna e Paris FC.

"È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera – dichiara l’ex bomber azzurro, autore di 17 reti in 57 presenze con la Nazionale A –; farlo con i ragazzi rappresenta per me una grande opportunità: quella di rimettermi in gioco e, soprattutto, di trasmettere loro ciò che ho imparato dentro e fuori dal campo. Credo che l’esperienza abbia valore soprattutto quando può essere messa a disposizione di chi sta percorrendo i primi passi del proprio percorso in azzurro. Ringrazio il presidente Malagò per questa opportunità: tornare a Coverciano sarà per me un’emozione grandissima”.