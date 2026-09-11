Lazio, Gattuso vuole i gol degli attaccanti: ora tocca a Pinamonti

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RASSEGNA STAMPA - Solo una botta, per fortuna, quella rimediata da Andrea Pinamonti nella gara contro l’Udinese. L’attaccante ha recuperato e sarà lui a guidare il reparto offensivo biancoceleste nella sfida dell’Olimpico contro il Milan.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero la prima da titolare al Bluenergy Stadium non è stata indimenticabile ma non potrebbe essere altrimenti: Pinamonti deve ancora entrare in pieno feeling con i compagni. Dalla sua però ha la fiducia non solo della società ma soprattutto dell’allenatore che ha spinto tantissimo per portarlo a Roma.

Pinamonti dovrà lavorare sui movimenti sua quando deve venire incontro per aprire lo spazio alle sue spalle sia quando deve attaccare la profondità. Contro l’Udinese i difensori non gli hanno mai lasciato il minimo spazio ma il Milan, invece, qualcosa potrebbe concedere.

La Lazio, fino ad ora, ha collezionato quattro gol e nessuno è arrivato dagli attaccanti ed è per questo che ora Gattuso si aspetta che Pinamonti possa fare la differenza in un reparto che dopo Immobile non riesce ancora a trovare are interpreti davvero convincenti. In caso contrario Rino potrebbe anche tornare sui suoi passi e tornare a prendere in considerazione l’ipotesi Icardi, ancora alla ricerca di una squadra e che, proprio con Pinamonti, ha giocato ai tempi dell’Inter.

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