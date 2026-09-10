Champions League, notte da sogno per il Como: cala il poker al Lipsia

10.09.2026 23:44 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Champions League, notte da sogno per il Como: cala il poker al Lipsia
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Il 10 settembre 2026 per il Como è una notte storica. La squadra di Fabregas ha esordito al Sinigaglia in Champions League, rifilando un rotondo 4-1 al Lipsia. Partita a senso unico fin dall’inizio, sbloccata al 15’ da Baturina, con il raddoppio di Douvikas arrivato al 38’.

Nella ripresa Diao fa tris al 54’, prima del 3-1 di Maksimovic al 58’, mentre al 90’ Perrone cala il poker definitivo. Dopo due sconfitte e un pareggio l’Italia si aggrappa così al Como, bellissimo da vedere ed estremamente efficace anche in Europa. Sugli altri campi successi di Bayern Monaco, Lens e Manchester United, pareggio tra PSV Eindhoven e Shakhtar Donetsk.

Di seguito il programma completo:

Fenerbahce - Roma 1-1

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk 1-1

Bayern Monaco - Bodo Glimt 5-0

Slavia Praga - Lens 2-3

Como - Red Bull Lipsia 4-1

Manchester United - Sabah Futbol Klubu 4-0

Alessandro Vittori
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Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.