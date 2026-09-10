Champions League, notte da sogno per il Como: cala il poker al Lipsia
Il 10 settembre 2026 per il Como è una notte storica. La squadra di Fabregas ha esordito al Sinigaglia in Champions League, rifilando un rotondo 4-1 al Lipsia. Partita a senso unico fin dall’inizio, sbloccata al 15’ da Baturina, con il raddoppio di Douvikas arrivato al 38’.
Nella ripresa Diao fa tris al 54’, prima del 3-1 di Maksimovic al 58’, mentre al 90’ Perrone cala il poker definitivo. Dopo due sconfitte e un pareggio l’Italia si aggrappa così al Como, bellissimo da vedere ed estremamente efficace anche in Europa. Sugli altri campi successi di Bayern Monaco, Lens e Manchester United, pareggio tra PSV Eindhoven e Shakhtar Donetsk.
Di seguito il programma completo:
Fenerbahce - Roma 1-1
PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk 1-1
Bayern Monaco - Bodo Glimt 5-0
Slavia Praga - Lens 2-3
Como - Red Bull Lipsia 4-1
Manchester United - Sabah Futbol Klubu 4-0