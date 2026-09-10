NEWS | Bomba d'acqua su Roma: temporali, vento, alberi caduti e non solo
10.09.2026 13:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Una mattinata da incubo per la città di Roma, che si è svegliata con il cielo nero e pieno di nuvole e con un temporale fortissimo dalle 9:30 in poi. Per questo la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla da oggi... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO >>>
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.