NEWS | Bomba d'acqua su Roma: temporali, vento, alberi caduti e non solo

Una mattinata da incubo per la città di Roma, che si è svegliata con il cielo nero e pieno di nuvole e con un temporale fortissimo dalle 9:30 in poi. Per questo la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla da oggi... <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO >>>

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03