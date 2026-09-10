Spezia, Zilli ricorda: "Lazio? È stato bellissimo, una grande opportunità"
10.09.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Massimo Zilli è un nuovo attaccante dello Spezia. Nella conferenza stampa di presentazione, il classe 2002 ha ricordato il suo passato nelle giovanili della Lazio. Di seguito le sue parole: "Gli anni passati sono stati sicuramente belli, nel senso che il Pordenone è stata la mia prima esperienza nel settore giovanile professionistico, quindi posso solo parlare bene, è una società importante a cui auguro il meglio di tornare presto in palcoscenici più importanti. Poi il salto successivo alla Lazio è stato bellissimo, mi sono confrontato con una realtà molto più importante e ho avuto la fortuna di giocare contro dei giocatori che adesso stanno in Serie A, in Premier League, quindi è stata una bellissima opportunità".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.