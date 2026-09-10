WOMEN | Le polemiche non fermano la Serie A: confermato l’FVS

La stagione di Serie A Women ormai alle porte riproporrà il tanto criticato FVS, il Football Video Support protagonista già nella scorsa annata non senza polemiche. Quello che di fatto è una sorta di Var Light è stato confermato con un comunicato ufficiale: “Per la stagione sportiva 2026/2027, nel Campionato Serie A Women Athora sarà utilizzato in via sperimentale il Football Video Support, nel rispetto del Protocollo FIFA vigente”.

Confermate quindi le due card a partita per ogni allenatore da utilizzare in qualsiasi momento del match per contestare decisioni arbitrali ritenute errate. In caso di errore riconosciuto la card rimarrà ai tecnici, in caso di conferma della decisione iniziale la card non sarà restituita.

E proprio qui risiede il problema: un’infinità di decisioni contestate e un numero minimo, quasi nullo ai fini statistici, di decisioni cambiate. La scorsa stagione ha evidenziato una certa rigidità arbitrale nel cambiare le proprie decisioni dopo segnalazioni dalla panchina (lo sa bene la Lazio Women, spesso penalizzata da decisioni evidentemente errate), rendendo di fatto spesso l’FVS uno strumento per perdere tempo in momenti strategici del match e non qualcosa di utile allo sviluppo del gioco.