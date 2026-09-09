Lazio, Mieli: "Dal centrodestra qualcuno nell'ombra manovra contro Lotito" - VIDEO

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Il giornalista Paolo Mieli è intervenuto a Radio 24 per parlare della frattura che si è creata nel centrodestra rispetto a tutti coloro della coalizione che chiedono a Lotito di cedere la Lazio, per evitare il boicottaggio promesso alle prossime elezioni politiche dai tifosi laziali. Di seguito le sue dichiarazioni: "Da un po' di tempo c'è qualcuno nell'ombra che manovra contro Lotito che è anche parlamentare del centrodestra. Il governatore Rocca, sempre di destra, ha detto che Lotito deve vendere la Lazio, c'è qualcosa di opaco intorno a questa storia".

Nelle sue affermazioni, tuttavia, Mieli tace su alcuni aspetti: uno su tutti riguarda inevitabilmente l'ingente manifestazione di pochi mesi fa organizzata dai tifosi biancocelesti, che ha visto scendere in piazza un popolo intero, sostenuto dalla partecipazione di numerosi VIP e politici, con la finalità di esprimere pacificamente il proprio dissenso nei confronti di questa società. Giochi politici o meno, dunque, il discorso non cambia: i laziali stanno richiedendo, legittimamente, un cambiamento.