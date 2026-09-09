Lazio - Milan, dirige Marcenaro: i precedenti con l'arbitro di Genova

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio si prepara a scendere in campo in vista della 4ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Gattuso sfiderà il Milan nella gara in programma sabato 12 settembre alle 18.00 allo stadio Olimpico.

A dirigere il match sarà Marcenaro, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Di Gioia. IV Uomo sarà Guida, al VAR ci sarà Meraviglia mentre all’AVAR Aureliano.

Sono in tutto 4 gli incroci in carriera tra l’arbitro Matteo Marcenaro e la Lazio. Il bilancio è positivo, con 2 vittorie per i biancocelesti su 4 incontri disputati.

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