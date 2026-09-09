Lazio, Lotito: "Faccio parlare i fatti! Mi dicono di andarmene, ma io..."

"Non mi faccia parlare, parlano i fatti per me. Quello che sta succedendo contro di me è fuori da ogni logica". Inizia così l'intervista rilasciata da Claudio Lotito al Fatto Quotidiano. Il presidente della Lazio parla della sua gestione, delle critiche e della protesta, evidenziando una presunta assenza di logica nel chiede che se ne vada: "Non ha logica. Dicono: 'Con Lotito i tifosi non sognano”' Ma che vuol dire? Siamo primi in classifica, non basta? Non basta comprare i giocatori, avere una squadra determinata, che combatte, né fare l’Academy, voler fare lo stadio. L’unico assioma loro è: Lotito deve andare via".

NESSUNA SCUSA - Alla richiesta di levarsi alcuni sassolini dalla tasca, Lotito replica dicendo di voler far parlare i fatti e non le parole. Lo stesso Lotito che nega di aver ricevuto scuse da alcuni suoi oppositori, anche colleghi politici come il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: "Io non devo parlare con nessuno, faccio il presidente nell’interesse della società. Con tutto il rispetto ma sul lato umano poi il mio giudizio sulle persone è sulla base dei comportamenti. Mica posso censurare i comportamenti della gente, non sono abituato. Facciano quello che vogliono e poi si vedrà".

LA DESTRA, ROMA E BISIGNANI - Lotito si è espresso anche sulla tenuta della coalizione, dello scontro della destra con la destra, definendola una dietrologia che fanno gli altri e mettendo in evidenza le differenze tra la città di Roma e il territorio nazionale, spiegando la presenza di un problema endemico: "Se uno esce da Roma, c’è una situazione diversa. Ogni volta che vado a Reggio Calabria vengo portato in trionfo, abbiamo vinto 7 a 0 e 5 a 0 le prime partite. Poi torno a Roma e raccontano che pure a Reggio mi contestano. Legga cosa ha scritto Il Tempo. Bisignani? Non lo so di chi è la colpa, ma lo scrivono".

SCUDETTO - L'intervista si chiude con una domanda sul sogno Scudetto alla quale Lotito non risponde: "Grazie e arrivederci!"