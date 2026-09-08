Ex Lazio | Hysaj è ancora svincolato: ora può ripartire dalla Russia

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Possibile nuova esperienza in vista per Elseid Hysaj. Il terzino albanese, che ha lasciato la Lazio a giugno alla scadenza del suo contratto, potrebbe ripartire dalla Russia. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoweb.com, infatti, il classe '94 sarebbe finito nel mirino di diverse squadre che giocano nella Premier Liga russa. Attualmente starebbe valutando alcune offerte importanti che gli sono state recapitate e presto prenderà una decisione sul suo futuro.