Lazio, Agostinelli: "Piedi per terra ma il morale deve rimanere alto"

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La Lazio vince ancora e batte in rimonta anche l'Udinese. Una sfida ben giocata dalla squadra di Gattuso capace di reagire anche dopo lo svantaggio. Sul match ecco il pensiero di Andrea Agostinelli ai microfoni di Radiosei: “Il primo tempo non è stato male lo stesso, poi il secondo è stato notevole, dopo i primi 10-15 minuti. Questa è una squadra che già sta bene a livello fisico, loro poi sono calati e la Lazio è cresciuta, dava sempre la sensazione di poter far male all’avversario".

"Molto bene queste prime tre uscite, morale ed entusiamo devono rimanere alti. I giocatori che sono stati presi stanno rendendo al massimo, al di là di Frattesi. Entra Gudmundsson e segna, assist di Doekhi che si dimostra anche affidabile".

"Con grande umiltà, bisogna continuare in questo modo. Saremo ben lieti di cambiare le aspettative. Serve rimanere con i piedi per terra, Rino e Riccio credo che in poco tempo abbiano creato un gruppo, si vede, si vede da come si abbracciano, si vede da tante cose”.

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