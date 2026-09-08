Lazio, Mattei: "Squadra trascinata da chi fa la differenza. Con questo spirito si può..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Stefano Mattei è intervenuto ai microfoni di RadioSei per commentare la vittoria della Lazio in trasferta contro l'Udinese, sottolinenando la forza del nuovo gruppo allenato da Gattuso. Di seguito le sue parole: "Partita equilibrata. L’aspetto positivo è che per un’ora probabilmente l’Udinese aveva fatto qualcosa in più, dopo il gol c’è stata solo la Lazio in campo. Quindi è importantissima la reazione. Squadra trascinata da chi fa la differenza, tra tutti Frattesi ovviamente"

"La grande forza della Lazio è il gruppo che ha cementato Gattuso, si vede da come si aiuta, da come si abbracciano. La Lazio con questi rinforzi e con questo spirito, può competere con l’Atalanta per il settimo posto. Sul podio di ieri metterei Frattesi, Tavares e terzo Taylor, per come ha inciso”.