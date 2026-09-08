Lazio, Biasin esalta Frattesi: "Terza presenza, terzo gol"
08.09.2026 15:15 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
Il giornalista tifoso dell'Inter, Fabrizio Biasin, ha reso omaggio a Davide Frattesi, che nelle sue prime tre uscite con la maglia della Lazio ha segnato la bellezza di tre gol consecutivi, diventando subito uno degli inamovibili riferimenti della nuova squadra di Gattuso.
Biasin, con un post su X, ha celebrato il clamoroso impatto in biancoceleste dell'ex calciatore nerazzurro con queste parole: "Terza presenza, terzo gol: Frattesi".
Terza presenza, terzo gol:— Fabrizio Biasin (@FBiasin) September 7, 2026
Frattesi pic.twitter.com/TUwd03tcx4