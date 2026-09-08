Lazio, Zaccagni esulta per la vittoria ad Udine: il post sui social
08.09.2026 14:00 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
Mattia Zaccagni riemerge con forza e grande carattere nella partita di Udine, e nel momento più difficile, si fa ritrovare pronto e offre l'assist a Frattesi che vale il momentaneo pareggio della Lazio.
Il capitano biancoceleste, dopo l'ottima prestazione offerta, con un post su Instagram esulta per la terza vittoria di fila che permette alla squadra di Gattuso di restare a punteggio pieno: "+3. THIS TEAM ️ 🩵" si legge sul profilo social del numero 10.