Lazio, posticipato l'annuncio di Diogo Leite: cosa sta succedendo

RASSEGNA STAMPA - Ecco Diogo Leite. La prima partita l'ha vissuta da Roma, con i suoi nuovi compagni che hanno vinto in rimonta a Udine. Ora è il momento di conoscerli tutti e svolgere il suo primo allenamento con la maglia della Lazio. Lo farà a partire da mercoledì mattina, dopo il giorno di riposo concesso da Gattuso per martedì.

È arrivato domenica, intorno all'ora di pranzo. È atterrato all'aeroporto di Fiumicino, poi si è spostato subito a Formello per svolgere le visite mediche e mettere la firma sul contratto di tre anni con opzione per il quarto. Guadagnerà circa 2 milioni di euro all'anno: la Lazio l'aveva già cercato a gennaio, senza successo. Ora il suo arrivo si è concretizzato: rimasto svincolato da giugno dopo l'esperienza in Germania all'Union Berlino.

Ma manca ancora l'ufficialità da parte della Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la società si è presa del tempo: nei giorni scorsi si era riflettuto sulla possibilità di tesserarlo a partire dal prossimo mese una volta scavallato il 30 settembre, cioè la data della nuova fotografia sul costo del lavoro allargato da parte della Commissione preposta. L'annuncio quindi è stato solo posticipato.