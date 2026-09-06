Roma-Atalanta, De Roon nella bufera: "Vergognati!". Ecco cosa è successo

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Martin De Roon è finito nell'occhio del ciclone. Il centrocampista negli ultimi giorni del calciomercato si è trasferito dall'Atalanta alla Roma per raggiungere il suo ex allenatore Gian Piero Gasperini. Una scelta che già non era piaciuta ai tifosi della Dea che avevano valutato la scelta come un vero e proprio tradimento da parte di un calciatore che aveva giurato amore eterno ai nerazzurri.

L'olandese, però, sta facendo discutere anche per l'atteggiamento che ha avuto sabato sera quando la Roma ha ospitato l'Atalanta all'Olimpico. Al gol decisivo di Soule in pieno recupero, il centrocampista è scattato per andare a esultare sotto la Curva Sud. Una scelta che è stata definita esagerata e non è piaciuta ai tifosi della Dea che hanno perso d'assalto i social del calciatore.

"Vergognati", "Hai corso più ieri per andare sotto la Sud che in tutto lo scorso campionato", "Sei come Koopmeiners" e "Ci vediamo al ritorno, ti aspettano solo fischi" sono solo alcuni dei commenti che hanno invaso il post di arrivederci con cui De Roon aveva salutato Bergamo e l'Atalanta. Insomma il giocatore sembra essersi già perfettamente calato nella realtà giallorossa.