Lazio, Gattuso a caccia di Petkovic: a Udine può stabilire un record
06.09.2026 11:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Terza giornata di campionato alle porte e terza vigilia passata in silenzio da Gennaro Gattuso. L’allenatore della Lazio non parlerà alla stampa prima di partire per Udine, dove cercherà di raggiungere un importante traguardo.
In caso di vittoria contro l’Udinese nella serata di lunedì, infatti, Gattuso centrerebbe con la Lazio la terza vittoria nelle prime tre gare di campionato della stagione.
Un traguardo tutt’altro che frequente in casa Lazio: come sottolinea l’edizione odierna del Messaggero l’ultimo a riuscirci fu Vladimir Petkovic, che nel 2012 partì con tre vittorie su tre in campionato. Quasi 15 anni dopo, Gattuso proverà allora a imitarlo.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.