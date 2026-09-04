WOMEN | Inter - Lazio: dove vedere il match in tv e in streaming

Dopo la vittoria all'esordio contro il Napoli e il bis contro il Parma, la Lazio Women mette nel mirino l’Inter. Il match, valido per la terza giornata di Serie A Women's Cup, è in programma domenica 6 settembre alle 15:00 e vedrà la squadra di Grassadonia impegnata in trasferta. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Serie A Femminile.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele