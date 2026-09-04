Ex Lazio | Pedro incontra l'Under 11 alla Royal Elite Cup - VIDEO
04.09.2026 16:15 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
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Pedro Rodriguez, attraverso la sua fondazione "Fundacion Pedro Rodriguez" ha organizzato un torneo estivo internazionale tra le categorie under 11, la Royal Elite Cup, a cui partecipa anche la sezione giovanile della Lazio.
Nel corso della prima giornata del torneo, l'ex calciatore biancoceleste, è stato immortalato in un momento di raccolta insieme ai giovanissimi laziali mentre li carica e salta con loro: "Dobbiamo arrivare in finale ragazzi, andiamo!". Dopodiché si lascia andare al fatidico coro "Chi non salta è della Roma" a cui partecipa insieme a tutto il giovane gruppo squadra.
Di seguito il video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del torneo.