Lazio, flop 2.0: la campagna abbonamenti riapre senza risultati
04.09.2026 08:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Una riapertura che non dà risultati. La nuova fase della campagna abbonamenti in casa Lazio non cambierà lo scenario desolante dello stadio Olimpico, al netto di qualsiasi appello.
Questo, almeno, è il dato che emerge a una settimana dalla nuova chiusura e dopo quattro giorni dalla riapertura. Come riportato dal Messaggero, infatti, il dato aggiornato non supera quota 4200 tessere.
Un numero che, pur senza comunicati ufficiali in nessuna fase della campagna abbonamenti da parte della Lazio, che si sia viaggiati in questi giorni di riapertura a una media di circa 50 abbonamenti al giorno. E che, soprattutto, fa registrare il dato più basso dell’intera era Lotito.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.