Lazio, Frattesi punta l'Europa? La risposta in conferenza stampa
03.09.2026 22:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Davide Frattesi, nella conferenza stampa di presentazione tenutasi dal centro sportivo di Formello, ha parlato anche del potenziale obietivo europeo della Lazio.
"È un po' presto, servono banchi di prova più difficlli. Non perché Genoa e Bologna siano inferiori, ma perché è agosto e nessuna squadra è al 100%. Vedremo più avanti, crescerenno gli avversari, cresceremo anche noi. Spero che la nostra condizione sarà meglio delle squadre che affronteremo (ride, ndr)".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.