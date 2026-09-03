Lazio, Frattesi punta l'Europa? La risposta in conferenza stampa

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Davide Frattesi, nella conferenza stampa di presentazione tenutasi dal centro sportivo di Formello, ha parlato anche del potenziale obietivo europeo della Lazio.

"È un po' presto, servono banchi di prova più difficlli. Non perché Genoa e Bologna siano inferiori, ma perché è agosto e nessuna squadra è al 100%. Vedremo più avanti, crescerenno gli avversari, cresceremo anche noi. Spero che la nostra condizione sarà meglio delle squadre che affronteremo (ride, ndr)".