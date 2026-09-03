Calciomercato, Italia al secondo posto per investimenti internazionali: il report della FIFA

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La FIFA ha pubblicato l'International Transfer Snapshot, il report che analizza i trasferimenti internazionali nel calcio professionistico sul fronte delle spese e degli investimenti in tutti i campionati del mondo. Secondo questo report l'Italia si classifica al 2°posto per investimenti effettuati, riconducibili alla cifra di 1,1 miliardi, dietro soltanto all'Inghilterra che si posiziona prima in solitaria con la spesa di oltre 3,02 miliardi di dollari. Completa il podio la Spagna con 940 milioni di investimenti totali.

Sono più di 12.500 i trasferimenti internazionali completati, calcolando una spesa complessiva per i cartellini superiore ai 9,89 miliardi di dollari: risultano i numeri più alti mai registrati in una sessione estiva. Secondo la FIFA, ad incidere su questo incremento, è stata anche la Coppa del Mondo 2026: infatti, 267 giocatori di 47 nazionalità diverse che hanno partecipato al torneo hanno cambiato squadra, producendo un valore complessivo di operazioni superiore ai 3,3 miliardi di dollari.