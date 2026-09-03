Lazio, Frattesi e i tifosi: "Una volta Thuram mi ha chiesto..."
03.09.2026 16:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Davide Frattesi, presentatosi in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello, ha raccontato un aneddoto con Thuram riguardante i tifosi della Lazio.
"A Milano sento di aver lasciato qualcosa di bello anche con i tifosi. Per esempio, una volta Thuram mi disse all'Olimpico: "Ma qua è sempre così?". Gli ho detto di sì, che è qualcosa di incredibile. Per il resto è ancora presto, per noi e per gli avversari. Vedremo più avanti come andrà. Dobbiamo rimanere concentrati".
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.