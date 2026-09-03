Lazio, Frattesi e i tifosi: "Una volta Thuram mi ha chiesto..."

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Davide Frattesi, presentatosi in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello, ha raccontato un aneddoto con Thuram riguardante i tifosi della Lazio.

"A Milano sento di aver lasciato qualcosa di bello anche con i tifosi. Per esempio, una volta Thuram mi disse all'Olimpico: "Ma qua è sempre così?". Gli ho detto di sì, che è qualcosa di incredibile. Per il resto è ancora presto, per noi e per gli avversari. Vedremo più avanti come andrà. Dobbiamo rimanere concentrati".