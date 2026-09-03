Sutalo e il rapporto con Taylor: "Mi ha detto solo cose positive della Lazio"

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Presentato Josip Sutalo. Il nuovo difensore della Lazio è intervenuto in conferenza stampa a Formello raccontando la sua scelta di vestire la maglia biancoceleste. Tra i tanti temi toccati ha parlato anche del suo rapporto con Kenneth Taylor, con cui il croato ha giocato all'Ajax. Di seguito le sue parole in merito.

"Non ricordo la partita contro la Lazio di due anni fa, solo che ho perso. La mia decisione non nasce da quella partita, ma ho pensato che in questo momento fosse un grande opportunità. La Lazio ha insistito molto. Ho parlato con Taylor mi ha detto solo cose positive. Sono molto felice che Kenneth sia qui. Mi ha aiutato a inserirmi e mi aiuterà anche sul campo".