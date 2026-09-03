Romagnoli ai saluti: "Sognavo di chiudere qui ma dalla Lazio nessuna apertura"

Si chiude ufficialmente l'avventura di Alessio Romagnoli con la maglia della Lazio. In partenza verso il Qatar per diventare un nuovo giocatore dell'Al Sadd il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti in aeroporto: “È finita un’era. Un bel viaggio, sono contento, rammaricato per come è finita ma credo sia stata la scelta giusta per tutti quanti”.

“Finire la carriera alla Lazio? Si l’avevo detto al presidente poi le cose sono andate diversamente. La risposta di Lotito? Nessuna, non mi ha fatto sapere niente”.

"Sono stati due mesi intensi perché è un bel gruppo, l’allenatore è una persona fantastica, anzi li ringrazio perché mi hanno fatto allenare, mi hanno fatto sentire parte del gruppo”.

"In Qatar sarà una nuova esperienza, sono curioso di andare in un altro campionato, speriamo di vincere qualcosa".

"Il mister sapeva di questa mia scelta fatta già a gennaio anche perché da parte della Lazio non c’è stata mai nessuna trattativa”.

“Ricordo più bello? Il primo giorno che ho firmato per la Lazio".

Infine un pensiero ai tifosi: "Spero di vederli presto, spero che la situazione si possa stabilizzare e sicuramente quando sarà il momento giusto andrò allo stadio con loro”.

QUI PER IL VIDEO

Pubblicato 02.09

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.