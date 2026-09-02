Ex Lazio | Ratkov, primo allenamento con il Levante - VIDEO
02.09.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Primo giorno al Levante per Petar Ratkov. Il centravanti serbo, che ha lasciato la Lazio in estate, ha svolto il suo primo allenamento in Spagna. Come si vede in un video su Instagram, è stato accolto sul campo dai suoi nuovi compagni con il consueto 'tunnel degli schiaffi' che si fa ai nuovi arrivati. Di seguito il filmato.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.