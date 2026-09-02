Lazio, ecco Gudmundsson: "Sono molto contento di essere qui" - VIDEO
02.09.2026 15:45 di Mauro Rossi
Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it
Albert Gudmundsson è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Lazio. L'ex attaccante della Fiorentina, con un reel pubblicato dal profilo Instagram della società, ha rilasciato le sue prime parole in biancoceleste salutando i suoi nuovi sostenitori: "Ciao tifosi, sono molto contento di essere qui. Ci vediamo molto presto, Forza Lazio sempre!"
Di seguito il video ufficiale.