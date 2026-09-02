Calciomercato | Romagnoli all'Al Sadd: le cifre e il risparmio per la Lazio

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Alessio Romagnoli va all'Al Sadd. Questa volta ci siamo davvero: il centrale è pronto a lasciare la Lazio e a trasferirsi in Qatar, dopo che l'affare è sfumato più volte. Sia a gennaio che quest'estate era stato trovato l'accordo per il suo addio, poi sempre sfumato. Ora l'operazione sembra veramente in dirittura d'arrivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la società biancoceleste incasserà tre milioni di euro per il suo cartellino. Il risparmio dello stipendio, invece, ammonterà a 4 milioni lordi. In Qatar, invece, per Romagnoli è pronto un contratto da ben sei milioni di euro all'anno. La fumata bianca è vicinissima.