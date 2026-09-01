Calciomercato Lazio | Icardi, smentite da Formello: cosa sta succedendo

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CALCIOMERCATO LAZIO - È tornato di moda Mauro Icardi per la Lazio. Il centravanti argentino è finito di nuovo nel mirino del club biancoceleste: a rilanciare il suo nome è stato l'avvocato-agente Pino Letterio, che ha parlato a SkySport: "Con Mauro stiamo valutando il miglior progetto, un progetto di vita, non economico. Mauro vuole scegliere una bella città e una bella piazza. C'è in atto un corteggiamento serrato da parte della Lazio, è un'opzione su cui stiamo ragionando", ha dichiarato.

Ma come riportato da Il Corriere dello Sport, da Formello smentiscono che l'ex Inter possa essere un'opzione per l'attacco. Anche se Lotito non si è mai rassegnato al suo primo no, come scrive Il Messaggero. La proposta sul tavolo del club biancoceleste era di un contratto da tre milioni a stagione fino al 2028, respinta però dal calciatore che è ancora svincolato.

Sull'eventuale operazione poi andrebbe convinto Gattuso e lo spogliatoio, in cui è appena arrivato un altro attaccante come Andrea Pinamonti, che ha conosciuto Icardi proprio ai tempi dell'Inter.