Lazio, l'appello del tifo organizzato: "A Udine portate uno stendardo" - VIDEO
31.08.2026 15:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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"Possiamo dare un input. Tutti i ragazzi che hanno uno stendardo lo portino a Udine. Cerchiamo di portarne il più possibile". Questo è l'annuncio fatto dal tifo organizzato ai microfoni di Radio Laziale, durante la consueta rubrica 'Matchday'. L'invito esteso a tutti coloro che parteciperanno alla trasferta di Udinese-Lazio è quello di portare con sé uno stendardo per poter colorare il settore ospiti del Bluenergy Stadium, proponendo uno spettacolo diverso ma altrettanto (se non più) bello da quello visto a Bologna.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.