Lazio, Petrucci (Sky): "Gudmundsson? Molto difficile. Sugli infortuni..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la vittoria della Lazio contro il Genoa e fare qualche considerazione sul mercato, su Gattuso e sugli infortunati. Di seguito le sue dichiarazioni: "L'affare Gudmundsson in questo momento è molto difficile. Siamo sicuri che se partono Cancellieri, Ratkov e Dia e viene preso Gudmundsson si faccia un affare? Non avresti un sostituto come punta e prenderesti un giocatore che viene da due anni disastrosi"

"Non puoi giudicare una stagione su tre partite, però Gattuso mi sembra abbia una grande credibilità all'interno della squadra, proprio come Sarri. Rivedere Rovella KO macchia un po' la serata, non dovrebbe essere particolarmente grave, ma pesa molto per lui e per la Lazio, che in quel ruolo è cortissima. Tavares è un giocatore che dalla prima azione capisci se è in serata oppure no, ieri era in serata ed è stato un valore aggiunto, ha dato un segnale molto importante"

"Cataldi, se tutto va bene, tornerà dopo la sosta, hai già perso Rovella e Dele-Bashiru a centrocampo, Dele è quello messo meno peggio e potrebbe tornare prima della sosta, per Rovella bisogna aspettare la risonanza".