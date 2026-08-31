WOMEN | Lazio, Martin: “Il gol? Castiello me lo aveva detto. Sono felice, ora…”

Un gol meraviglioso a mettere il sigillo sulla partita. C’è tanto di Emma Martin nella vittoria della Lazio Women contro il Parma. Al termine della gara la centrocampista biancoceleste è intervenuta ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “Oggi era una partita importante, da vincere per continuare su questa linea. È uscita bene la gara, ora dobbiamo continuare a lavorare così. In regia? È un ruolo che mi piace, come quello di mezzala. Mi sento bene, sono sempre pronta per giocare dove il mister ha bisogno. È andata bene, continuiamo così”.

“Il gol? Mi piace giocare sempre vicino alla porta, perché quando posso voglio calciare. Ho visto l’opportunità, non c’era nessuna compagna in posizione tale da poter fare un passaggio pulito. Ho visto che potevo calciare e mi sono detta di provarci, è uscito bene. Forse è il gol più bello della mia carriera, ne ho fatti altri belli ma era da tanto non ne facevo uno così. Sono contenta. Quando segno penso sempre alla mia famiglia, lo dedico a loro. Castiello mi aveva detto già ieri che aveva il presentimento che avrei segnato”.

“La semifinale? Avevamo questo obiettivo, arrivare in fondo. L’Inter è una squadra forte, dobbiamo lavorare bene in settimana e avere i compiti chiari. Con la voglia di andare lì e vincere la partita. Non so quanti gol farò, per me è importante la vittoria poi se segno è una cosa positiva in più. Ma penso solo alla squadra, a vincere tutte le partite possibili e ad arrivare all’obiettivo”.