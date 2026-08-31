NEWS | Djokovic crolla all'US Open: vomito, dolori e poi le lacrime - VD

È successo di tutto nella notte di New York che ha segnato la clamorosa eliminazione di Novak Djokovic dall’US Open al primo turno. Vince Mariano Navone ma il campione serbo ha vissuto un vero e proprio incubo. Djokovic ha prima accusato problemi di stomaco che lo hanno portato a rimettere due volte poi i dolori alla schiena e infine le lacrime... <<< DJOKOVIC >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini