Calciomercato Lazio | Nuovo nome per la fascia: interesse per Madjed

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Ore di studio, valutazioni e riflessioni. La Lazio è impegnata soprattutto nelle uscite negli ultimi giorni di mercato. Da chiarire ancora il futuro di Boulaye Dia, richiesto dal Rennes, e di Matteo Cancellieri, su cui resta forte il Genoa nonostante il suo primo rifiuto. In caso di addio di uno dei due, o di entrambi, la società biancoceleste si fionderà su un nuovo profilo per il reparto offensivo.

Uno di questi può essere Bjerkebo, esterno classe 2003 del Sirius. O anche Begraoui, centravanti dell'Estoril. Senza dimenticare Gudmundsson della Fiorentina, su cui però si è inserito il Galatasaray. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nella lista dei possibili obiettivi sarebbe finito anche un altro calciatore, ovvero Montader Madjed.

Esterno destro iracheno, classe 2005 (non occuperebbe slot in lista) e attualmente in forza all'Hammarby, in Svezia. Di piede sinistro, gioca a rientrare. Per il ruolo potrebbe essere il sostituto di Cancellieri. In questa stagione ha segnato 5 gol in 19 partite di campionato, più 4 presenze tra i playoff di Europa e Conference League. Ha un contratto fino al dicembre 2028, la Lazio lo sta valutando. È da tenere d'occhio in queste ore finali di mercato estivo.