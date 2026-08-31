Calciomercato Lazio | Rennes forte su Dia: il senegalese vuole andare via

CALCIOMERCATO LAZIO - A poche ore dal gong, proseguono le trattative in casa Lazio, sia in entrata che in uscita. Il nome di Boulaye Dia è tra i nomi più caldi di questi ultimi giorni, il senegalese può lasciare la Capitale.

Il Rennes è forte su di lui, già vi avevamo raccontato dello scatto nella giornata di ieri: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in giornata proseguiranno le trattative per un ritorno in Francia di Dia, anche perché lui stesso ha espresso il desiderio di andare via. Qualora venisse definita la sua cessione, può riprendere quota il nome di Gudmundsonn della Fiorentina, al momento in stand-by.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.