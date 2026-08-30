Lazio, da Rovella a Marusic: Gattuso fa il punto sugli infortunati

C'è una nota negativa nelle due vittorie della Lazio contro Bologna e Genoa, la questione infortuni. Mister Gattuso ha perso tre giocatori in due gare, Marusic, Dele-Bashiru e Rovella, e al termine del match ha fatto il punto della situazione anche sui lungodegenti.

"Rovella domani riposa, martedì fa la risonanza e vediamo se è un problema di tendine o di polpaccio. Cataldi si è fermato nell'ultima settimana, ora ha ricominciato. Viene da un'operazione importante, speriamo di rivederlo in gruppo settimana prossima. Vediamo di metterlo a disposizione. Dele-Bashiru ha un problema meno grave di Marusic, che ha una lesione più importante. Pellegrini dovrebbe andare in campo tra qualche giorno, Patric ha avuto un problema al polpaccio e farà una risonanza. Gigot è fuori".

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