Lazio - Genoa, il gesto di Gattuso verso la squadra al triplice fischio

La Lazio ha battuto il Genoa allOlimpico, a deciderla - per la seconda volta - è stato Davide Frattesi. Altri tre punti messi in cascina dai biancocelesti che al triplice fischio hanno ricevuto l'abbraccio di Gattuso.

Il tecnico ha ringraziato uno a uno tutti i suoi uomini, anche quelli che non hanno avuto spazio. Un bel gesto quello dell'ex Milan che fa capire quanto stia lavorando sullo spogliatoio, creando unione.

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