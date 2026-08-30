De Rossi racconta la rivalità con la Lazio: "Nessuna ossessione, ma..."
30.08.2026 23:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Daniele De Rossi, intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria della Lazio contro il Genoa, ha parlato della rivalità con la Lazio e del suo rapporto con Lotito.
"Con la Lazio ho sviluppato una rivalità. Vado fuori da Roma e quindi vivo il mondo del calcio con occhi diversi, anche quando giocavo. Lotito lo conosco, lo rispetto, così come per tanti giocatori. Non ho ossessione o odio, quando giocavo era tutto molto più quotidiano. Io ora devo difendere il Genoa, non devo ributtarla su Roma o Lazio. Prima facevo il calciatore, ho un rapporto normale con tutte le squadre. Poi la mia carriera mi ha portato a vivere da rivale la gara contro la Lazio".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.