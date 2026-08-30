De Rossi racconta la rivalità con la Lazio: "Nessuna ossessione, ma..."

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Daniele De Rossi, intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria della Lazio contro il Genoa, ha parlato della rivalità con la Lazio e del suo rapporto con Lotito.

"Con la Lazio ho sviluppato una rivalità. Vado fuori da Roma e quindi vivo il mondo del calcio con occhi diversi, anche quando giocavo. Lotito lo conosco, lo rispetto, così come per tanti giocatori. Non ho ossessione o odio, quando giocavo era tutto molto più quotidiano. Io ora devo difendere il Genoa, non devo ributtarla su Roma o Lazio. Prima facevo il calciatore, ho un rapporto normale con tutte le squadre. Poi la mia carriera mi ha portato a vivere da rivale la gara contro la Lazio".