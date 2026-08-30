ESCLUSIVA - Lazio, la Mussolini sul figlio Romano: "Amoretto!" - VIDEO
30.08.2026 23:25 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Al termine della partita tra Lazio e Genoa, intercettata dal nostro Alessandro Zappulla, Alessandra Mussolini ha commentato la prestazione di suo figlio Romano, lanciato titolare da Gennaro Gattuso: "Ti dico solo un cosa: amorettooooo!".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.