"Mi ha preso per sfinimento", le parole di Frattesi su Gattuso

30.08.2026 23:57 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
"Mi ha preso per sfinimento", le parole di Frattesi su Gattuso
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Senza dubbio il man of the match della gara dell'Ara contro il Bologna e di quella dell'Olimpico contro il Genoa. Due gol consecutivi per Davide Frattesi che, in conferenza stampa ha parlato anche delle motivazoni che lo hanno portato a scegliere la Lazio.

"Gattuso mi ha preso sullo sfinimento, mi ha chiamato cento volte (ride, ndr.). Con lui c'è rapporto già dalla Nazionale, poi si è presnetata questa occasione. A ventisei anni è arrivato il momento delle responsabilità, purtroppo all'Inter non le avevo. Così ho cercato un posto per farlo".

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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