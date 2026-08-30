Lazio, Frattesi sul derby: "Maledetto! Nel mio piccolo sto cercando..."

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In conferenza stampa, dopo la vittoria della Lazio contro il Genoa, Frattesi si è soffermato anche sul derby. Queste le parole: "Poi si inizia parlare del derby maledetto... sono sempre sei punti, con le altre partite che facciamo? Le prepariamo così, tanto per fare? Sto cercando di portare una mentalità pù del nord, ed è strano perché sono di Roma. Nel mio piccolo sto cercando di portare tutto questo".

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