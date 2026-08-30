Lazio - Genoa, De Rossi a Dazn: "Cancellieri? Ho parlato con la società..."

La Lazio vince ancora. Dopo aver battuto il Bologna al Dall'Ara, i biancocelesti vincono anche il primo match casalingo della stagione contro il Genoa di De Rossi.

Al termine della gara, vinta 1-0 dalla Lazio grazie al gol di Davide Frattesi, il tecnico dei rossoblù Daniele De Rossi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta e per parlare di mercato, con Cancellieri che resta nel mirino del Grifone. Di seguito le sue parole:

"Eravamo partiti bene, il gol ci ha tolto certezze. Al di là degli umori, nel primo tempo abbiamo tirato poco. Dobbiamo avere più qualità, tirare fuori le energie negli uno contro uno. Ci servono giocate, che non abbiamo molto come caratteristiche. Nel secondo tempo volevamo sfruttare i cross, anche per come difendevano loro. Servono i punti, ma abbiamo incontrato squadre più forti di noi. Cancellieri? Ho parlato con la società, ci siamo salvati con anticipo e ho spiegato cosa mancava, alcune cose mancano ancora, penso che andiamo fuori dal nostro target se guardiamo il nostro valore rispetto a squadre come Napoli, Lazio, Como. Ci dà fastidio perdere, ma dobbiamo valutare chi siamo".