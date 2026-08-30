Lazio, Gattuso annuncia la cessione di Ratkov: "Ho saputo oggi che..."

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Al termine della partita vinta dalla Lazio contro il Genoa è intervenuto in conferenza stampa Gennaro Gattuso. Il tecnico biancoceleste ha parlato anche delle cessioni, annunciando quella di Petar Ratkov che, stando a quanto raccontato, gli sarebbe stata comiunicata solo nel pomeriggio di oggi.

"Ho saputo a mezzogiorno e mezza che Ratkov aveva trovato una sistemazione. Vediamo cosa succederà, spero solo che i ragazzi che ho a disposizone rimangano".