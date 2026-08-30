Lazio, Gattuso annuncia la cessione di Ratkov: "Ho saputo oggi che..."
30.08.2026 23:48 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Al termine della partita vinta dalla Lazio contro il Genoa è intervenuto in conferenza stampa Gennaro Gattuso. Il tecnico biancoceleste ha parlato anche delle cessioni, annunciando quella di Petar Ratkov che, stando a quanto raccontato, gli sarebbe stata comiunicata solo nel pomeriggio di oggi.
"Ho saputo a mezzogiorno e mezza che Ratkov aveva trovato una sistemazione. Vediamo cosa succederà, spero solo che i ragazzi che ho a disposizone rimangano".
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.