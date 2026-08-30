Calciomercato Lazio | Gattuso trattiene Dia e Cancellieri? La richiesta del tecnico

"Mi aspetto che i giocatori che ho oggi a disposizione restano, perché sono due mesi che lavoriamo insieme. Ho saputo che Ratkov aveva trovato una nuova squadra alle 12.30". Con queste parole Gennaro Gattuso ha liquidato la domanda sulle cessioni, lanciando un messaggio chiaro alla società, anche in vista delle trattative con Genoa e Rennes per Cancellieri e Dia.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_