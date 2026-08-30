DIRETTA - Lazio - Genoa 1-0, inizia il secondo tempo all'Olimpico
Serie A Enilive | 2ª giornata
Lunedì 30 agosto 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-GENOA 1-0
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Rovella (37' Belahyane), Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni.
A disp.: Motta, Renzetti, Romagnoli, R. Bordon, Pedraza, Lazzari, Pellegrini, Farcomeni, Isaksen, Przyborek, Ratkov.
All.: Gattuso.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo.
A disp.: Sommariva, Stolz, Mitaj, Martin, Amorim, Messias, Meichtry, Havel, Osmajic, Sabelli, Pucza, Otoa, Wiafe, Doucuré, Vaz.
All.: De Rossi.
Arbitro: Ermanno Feliciani (sez. Teramo); Assistenti: Mastrodonato - Fontanii; IV ufficiale: Mariani; V.A.R.: Abisso; A.V.A.R.: Cosso
Marcatori: 25' Frattesi (L)
Ammoniti: 15' Ostigard (G), 35' De Rossi (G)
Espulsi: //
SECONDO TEMPO
50' - La Lazio si rende pericolosa con Tavares: Zaccagni riceve sulla sinistra, serve sulla corsa il portoghese che crossa in mezzo ma la traiettoria viene intercettata da Bijlow.
45' - Inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45'+4' - Termina il primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma. Lazio avanti con gol di Frattesi che lascia il campo zoppicante.
45'+1' - Genoa pericoloso con Ellertsson. Norton-Cuffy crossa da sinistra e trova sul secondo palo il compagno che, con il mancino, non centra la porta di Mandas.
45' - Ci saranno 4' di recupero.
45' - Il Genoa rischia il pasticcio in difesa. Marcandalli prova a servire Bijlow ma il retropassaggio è troppo lento, Zaccagni prova ad anticipare il portiere del Genoa che, però, in uscita sventa il 2-0.
44' - Palo di Tavares! La Lazio manovra bene con Zaccagni che da sinistra trova a rimorchio Frattesi, il numero 16 si crea lo spazio per il cross che premia l'inserimento di Tavares ma il colpo di testa del portoghese colpisce il palo estenro.
42' - Norton-Cuffy anticipa Cancellieri su un cross dalla sinistra di Tavares e salva il Genoa dal 2-0.
37' - Cambio obbligato per Gattuso: fuori Rovella, dentro Belahyane.
35' - Ammonito per proteste Daniele De Rossi.
33' - Ci prova ancora da fuori Tavares, il suo tiro con il destro termina alto, lontano dallo specchio.
25' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ANCORA FRATTESI! Tavares se ne va sulla sinistra, si prende il fondo e crossa in mezzo per Frattesi che con il mancino calcia di prima e supera Bijlow. Lazio in vantaggio.
24' - Partita che vive di fiammate allo Stadio Olimpico. La Lazio tiene il campo ma fatica a superare il muro del Genoa.
19' - Colombo riceve palla al limite dell'area, prova la conclusione ma la difesa della Lazio è brava a murare.
15' - Ostigard è il primo ammonito del match. Il centrale del Genoa è stato sanzionato da Feliciani per un intervento in ritardo su Dia.
14' - Tavares prova la conclusione con il mancino da fuori area, palla che si spegne alta sopra la traversa.
11' - La prima occasione della Lazio capita sulla testa di Doekhi. Il centrale olandese prova a ribadire in rete un corner da sinistra, ma la palla si spegne sul fondo.
5' - Il Genoa impensierisce la Lazio. Colombo recupera palla sulla trequarti, si lancia verso l'area ma il suo cross è murato da Doekhi in calcio d'angolo.
1' - Inizia la partita
AGGIORNAMENTO 20.30 - Termina il riscaldamento delle squadre che fanno rientro negli spogliatoi.
AGGIORNAMENTO 20.20 - Lazio e Genoa sono in campo per il riscaldamento pre-partita.
AGGIORNAMENTO 20.10 - Prima del fischio d'inizio della partita è intervenuto ai microfoni di Dazn il terzino della Lazio, Floriani Mussolini. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)
Buona sera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Genoa, gara valida per la seconda giornata di Serie A 2026/27, in programma alle 20.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma. La squadra di Gennaro Gattuso scenderà in campo per cercare il secondo successo consecutivo, dopo la vittoria esterna contro il Bologna. Ad affrontarla un Genoa che, invece, è uscita sconfitto dal Ferraris al termine della discussa partita contro il Napoli.