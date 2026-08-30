Lazio, col Genoa precedenti a favore. E allo stadio Olimpico…

Seconda giornata di Serie A alle porte per la Lazio, che domenica 30 agosto alle 20:45 ospiterà allo stadio Olimpico il Genoa.

Sorride seppur di misura alla squadra biancoceleste il bilancio dei precedenti: in 140 gare andate in scena la Lazio ha portato a casa 55 vittorie, 36 pareggi e 49 sconfitte. Bilancio nettamente più positivo all’Olimpico contro il Genoa: in 71 gare sono arrivate 38 vittorie biancocelesti, 21 pareggi e appena 12 sconfitte.

L’ultimo precedente risale al 3-2 interno del 30 gennaio scorso. Più in generale la Lazio non perde contro il Genoa dall’agosto 2023: da allora sei vittorie su sei tra campionato e Coppa Italia.