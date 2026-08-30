Calciomercato Lazio | Ratkov, il Siviglia torna alla carica: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Petar Ratkov lascerà la Lazio. La scena vista venerdì, durante la sessione di allenamento aperta a media e tifosi, del giocatore seduto sul pallone durante la partitella d'allenamento è quanto mai esplicativa. Per il serbo non c'è spazio nella rosa di Gattuso, tanto meno con l'arrivo di Andrea Pinamonti. Per questo motivo il suo futuro sarà lontano dalla Capitale.

In questi giorni si era fatto solo il Levante con particolare insistenza. Il club spagnolo si è avvicinato molto al prestito di Ratkov, ma ora dovrà difendersi dal ritorno del Siviglia. Secondo quanto raccolto dalla nsotra redazione, infatti, per limiti economici la società andalusa non è riuscita a chiudere per Harder dal Lipsia (l'attaccante tedesco è destinato allo Strasburgo) e per questo motivo avrebbero fatto un passo indietro tornando alla carica per Ratkov. Il Levante continua a essere avanti, ma non è escluso un sorpasso già nelle prossime ore.