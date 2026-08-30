Lazio, Dia o Pinamonti contro il Genoa? il piano di Gattuso

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara a scendere in campo per l'esordio casalingo contro il Genoa. Gattuso non ha parlato in conferenza stampa e solo oggi sarà svelata la decisione su chi giocherà in attacco: Pinamonti o Dia?

Come riporta il Corriere dello Sport, la sensazione è che il senegalese sia ancora avanti nelle gerarchie, soprattutto dopo l'assist di tacco decisivo a Frattesi nella partita contro il Bologna, anche se Gattuso è convinto che sia più una seconda punta che un centravanti, ed è pronto a farlo alternare con Pinamonti a gara in corso.

Infatti, al nuovo numero 9 della Lazio, pronto a portarsi addosso il peso del gol, si chiede di diventare un attaccante capace di garantire le reti che sono mancate dopo tanti, troppi, centravanti-pacco. Andrea ha voluto i biancocelesti a tutti i costi, adesso ha l'opportunità di confermarsi e fare il salto definitivo all'ombra della Capitale.