Lazio, col Genoa anche il mercato? Cancellieri in ballo, intanto arriva Robinho Jr
RASSEGNA STAMPA - Calcio giocato ma anche mercato. Ore intense per Matteo Cancellieri, chiamato a decidere che direzione dovrà prendere il proprio futuro tra la chance di lasciare la Lazio e il rischio di finire fuori lista per i diversi rifiuti arrivati finora.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, la Lazio sembra potere accettare anche una proposta di un paio di milioni da parte del Genoa per il cartellino di Cancellieri per non perderlo a zero tra pochi mesi. Non c’è nessun interesse a rinnovare il contratto per il momento e, anche per questo, l’esterno sta rifiutando ogni opzione per poter puntare a un ingaggio maggiore da gennaio come prossimo svincolato.
La Lazio, riporta ancora il quotidiano, potrebbe decidere anche di tagliarlo dalla lista Serie A se Cancellieri dovesse continuare a rifiutare il Genoa dopo aver detto no anche a un ritorno al Parma. Saranno ora decisive in tal senso, con l’incontro in occasione della gara di stasera che potrebbe aiutare a sbloccare la situazione. A patto che il Genoa sia effettivamente ancora disposto a prendere Cancelieri dopo aver sbloccato nelle ultime ore l'arrivo in quella stessa zona di campo di Robinho Jr.