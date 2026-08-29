Lazio, Rovella torna sul Bologna: "Vittoria importante, ci dà fiducia"
29.08.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Da Bologna all'Olimpico contro il Genoa. La Lazio arriva alla seconda giornata di campionato dopo la vittoria al debutto. Proprio sul successo del Dall'Ara si è espresso il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella, intervenuto ai microfoni del club nel match program. Di seguito le sue parole.
"Importantissimo, la prima vittoria ci dà morale e fiducia, è quello che ci serviva. Ora torniamo a casa nostra, è importante fare altri tre punti e continuare questo percorso. Credo che i risultati positivi aiutino la fiducia. Siamo un gruppo rinnovato, e vincere aiuta a vincere. La vittoria ti dà fiducia e ti fa fare qualcosa in più che magari non faresti".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.